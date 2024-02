Debüt im Pokal: Deshalb hat Sascha Schröder beim SC Lahr einen besonderen Einstand

1 Der SC Lahr (hier Harim Orphy Bertholfy Makaya im Test gegen Bahlingen am Ball) hat gegen den Außenseiter FC Wolfenweiler-Schallstadt am Samstag eine große Chance auf das Pokal-Halbfinale. Foto: Künstle

Pokalgegner FC Wolfenweiler-Schallstadt ist für Lahr ein unbeschriebenes Blatt. Doch nicht so für Trainer Sascha Schröder.









Verbandspokal, Viertelfinale: SC Lahr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (Samstag, 14.30 Uhr). Der geneigte Fan des SC Lahr, der am Samstag sein Team an der Dammenmühle anfeuert, wird mit dem Namen des kommenden Gegners wohl nicht viel anfangen können. „Klar, als Verein gibt es nicht so viel Kontakt zu Wolfenweiler-Schallstadt. Aber ich kenne den Gegner tatsächlich gut. Deren Trainer Julian Sutter ist ein Freund von mir“, sagt SCL-Coach Sascha Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion.