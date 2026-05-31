Debüt e.V. Balingen: Verein sucht dringend Raum für Unterricht

Um für Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte wieder Erstorientierungskurse in Balingen anbieten zu können, ist der Verein Debüt auf der Suche nach einem Raum.

Für die Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat in Richtung Deutschland verlassen, ist das ein großer Schritt: Man kommt in ein fremdes Land, spricht die Sprache nicht, weiß nicht mit den hiesigen Gepflogenheiten umzugehen. In so einer Situation wünscht man sich vor allem eines: Orientierung. Und nicht zuletzt Sprachkenntnisse, die Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen.​

Seit 2022 auch in Balingen Der Verein Debüt e.V. – transkulturelle Bildung, Beratung und Begegnung möchte, wie der Name schon sagt, Unterstützung bei den ersten Schritten leisten und bietet dazu verschiedene Angebote an. Unter anderem werden Erstorientierungskurse (EOK) für Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten veranstaltet, die neu nach Deutschland kommen. Ziel dabei ist, sie sowohl beim Spracherwerb als auch beim Umgang mit Alltagssituationen zu unterstützen.

„Debüt e.V. führt Erstorientierungskurse mittlerweile an mehreren Standorten in Baden-Württemberg durch: Von Mannheim über Karlsruhe und Tübingen bis in den Raum Konstanz – und seit 2022 auch in Balingen, abhängig von Finanzierung, Nachfrage und vorhandenen Räumlichkeiten“, erklärt Beata Krain, die die Kurse bei Debüt e.V. koordiniert. Und genau letzteres stellt den Verein in der Eyachstadt aktuell vor ein Problem.

Raum für bis zu 20 Personen

„Zunächst fanden die Kurse in der Zehntscheuer statt, bis dort Renovierungsarbeiten begonnen haben. Danach musste der Unterricht zeitweise online durchgeführt werden. Anfang dieses Jahres konnten wir dann gemeinsam mit einem anderen Verein Räume nutzen, allerdings wurde diese Möglichkeit leider kurzfristig beendet. Aktuell findet der Kurs deshalb vorübergehend erneut online statt“, lässt sie wissen. ​

Für die Teilnehmenden sei dies jedoch nicht einfach, da viele lediglich ein Handy zur Verfügung hätten und sich in den Unterkünften oft weder eine stabile Internetverbindung noch ein ruhiger Lernort finde. Um vor Ort wieder einen Erstorientierungskurs anbieten zu können, ist Debüt e.V. in Balingen deshalb nun dringend auf der Suche nach einem geeigneten Unterrichtsraum, der möglichst vormittags unter der Woche verfügbar sein und Platz für etwa 15 bis 20 Personen bieten sollte. Denn der Bedarf, kann die Koordinatorin bestätigen, ist da. Zustande gekommen sei das Engagement des Vereins in der Eyachstadt unter anderem durch die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Zollernalbkreis, der Unterbringungsbehörde sowie der Flüchtlingssozialarbeit.

„Dabei wurde schnell deutlich, dass ein großer Bedarf an Sprach- und Orientierungsangeboten besteht, insbesondere für Menschen, die neu angekommen sind und noch keinen Zugang zu anderen Kursformaten und einem regulären Integrationskurs haben oder auf einen Platz warten.“

Dankbar für Angebote

Da das Projekt gemeinnützig ist, werden günstige oder kostenlose Nutzungsmöglichkeiten gesucht. „Am liebsten wäre uns ein Raum in der Kernstadt Balingen, damit die Teilnehmenden den Kursort mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst einfach erreichen können“, so Beata Krain.

Dass dies ein Wunsch ist, der sich womöglich nicht so einfach erfüllen lassen wird – dem ist sie sich allerdings bewusst. „Inzwischen wären wir deshalb auch über Angebote aus den Stadtteilen sehr dankbar, da sich die Raumsuche aktuell wirklich schwierig gestaltet“, lässt die Koordinatorin der Erstorientierungskurse deshalb wissen.

Kontakt

Wie anmelden?

Wer dem Verein Debüt e.V. für das gemeinnützige Projekt günstig oder kostenlos möglichst vormittags unter der Woche einen Unterrichtsraum für ca. 20 Personen anbieten kann, kann sich unter der E-Mail-Adresse krain@debuet.org an Beata Krain wenden. Sie ist auch für Hinweise sehr dankbar.