Debüt e.V. Balingen: Verein sucht dringend Raum für Unterricht

Um für Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte wieder Erstorientierungskurse in Balingen anbieten zu können, ist der Verein Debüt auf der Suche nach einem Raum.
Für die Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat in Richtung Deutschland verlassen, ist das ein großer Schritt: Man kommt in ein fremdes Land, spricht die Sprache nicht, weiß nicht mit den hiesigen Gepflogenheiten umzugehen. In so einer Situation wünscht man sich vor allem eines: Orientierung. Und nicht zuletzt Sprachkenntnisse, die Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen.