Debatten in Grenzach-Wyhlen: Warum die Freien Wähler in die Offensive gehen wollen

Die Freien Wähler wollen den Bürgern mehr erklären, warum der Gemeinderat welche Beschlüsse fasst. Geplant sind auch öffentliche Rundgänge. Dies sind die Gründe dafür.
Die Generalversammlung der Freien Wähler am Mittwochabend im „Rührberger Hof“ hatte durchaus kämpferische Untertöne – mal lautere, mal leisere. Aus diesen herauszuhören war jedoch stets der Wille der Freien Wähler (FW), bei offensichtlichen oder potenziellen „Reizthemen“ zukünftig stärker proaktiv in die Offensive zu gehen. Vor allem auch dann, wenn verhältnismäßig kleine Gruppen durch ihre Aktivitäten in der (digitalen) Öffentlichkeit ein eigenes Bild der Gemeinderats- und Verwaltungsarbeitarbeit zu erzeugen versuchen.