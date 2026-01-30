Naturenergie reagiert sofort: Stadt Lörrach will ihr Stromnetz mit Badenova selbst betreiben

Die Stadt Lörrach will das örtliche Stromnetz gemeinsam mit Badenova selbst betreiben. Naturenergie Netze reagierte umgehend mit einer Stellungnahme.
Die Stadtnetze Lörrach GmbH & Co. KG hat im Wettbewerb um die Stromkonzession für Lörrach den Zuschlag erhalten. Dies entschied eine deutliche Mehrheit des Rats. Damit nimmt die Stadt Lörrach die Stromkonzession und den Betrieb des Stromnetzes teilweise selbst in die Hand, denn bei der Stadtnetze Lörrach handelt es sich um ein eigens für diesen Zweck gegründetes Tochterunternehmen von Stadt und Badenova.