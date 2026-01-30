Naturenergie reagiert sofort: Stadt Lörrach will ihr Stromnetz mit Badenova selbst betreiben

Die Stadt Lörrach will das örtliche Stromnetz gemeinsam mit Badenova selbst betreiben. Naturenergie Netze reagierte umgehend mit einer Stellungnahme.

Die Stadtnetze Lörrach GmbH & Co. KG hat im Wettbewerb um die Stromkonzession für Lörrach den Zuschlag erhalten. Dies entschied eine deutliche Mehrheit des Rats. Damit nimmt die Stadt Lörrach die Stromkonzession und den Betrieb des Stromnetzes teilweise selbst in die Hand, denn bei der Stadtnetze Lörrach handelt es sich um ein eigens für diesen Zweck gegründetes Tochterunternehmen von Stadt und Badenova.

Politisch abgeschlossen, juristisch womöglich nicht Mit der Entscheidung des Gemeinderats ist das mehr als siebenjährige Verfahren zwar politisch abgeschlossen. Allerdings ist zu erwarten, dass Naturenergie Netze als unterlegener Bieter wie schon bei mehreren Zwischenschritten Rechtsmittel einlegt.

Der öffentliche Teil der Entscheidung war von Geschäftsordnungsfragen und von formaljuristischen Abläufen geprägt. Weil in dem technisch und wirtschaftlich komplexen Verfahren auch sensible Unternehmensdaten behandelt wurden und vor allem, weil es um viel Geld geht, erfolgte die ganze Beratung streng nichtöffentlich. Als sich am Donnerstag die Türen des Sitzungssaals für die Allgemeinheit öffneten, fand vor der finalen Abstimmung keine inhaltliche Debatte mehr statt. Nicht einmal der genaue Beschlussvorschlag war im Wortlaut bekannt.

Nachdem eine abermalige Vertagung, die Stadtrat Jörg Müller (Freie Wähler) beantragt hatte, abgelehnt wurde, ging es noch um einen weiteren Antrag. Dieser wurde ebenfalls von Müller gestellt, der sich dafür noch während der Sitzung die nötigen Unterstützerunterschriften von einigen anderen Fraktionskollegen und von der AfD geholt hatte.

Zahlreichen Befangenheiten

Allem Anschein bezog sich der Antrag auf das Verhältnis der Stadt zu den Stadtnetzen – weshalb er nicht in öffentlicher Sitzung erörtert werden dürfe, sondern ausschließlich nicht öffentlich im Beteiligungsausschuss, wie Christiane Cyperrek (SPD) erklärte. Der Gemeinderat sei nach Einschätzung der Experten aus den Fachbereichen Ratsarbeit und Recht dafür ohnehin nicht zuständig.

Nach Klärung dieser formalen Fragen ging es dann ganz schnell: Eine Mehrheit aus Grünen, CDU, SPD und FDP stimmte für den Beschluss, dessen Konsequenz nun ist, mit der Stadtnetze Lörrach GmbH & Co KG einen Konzessionsvertrag zu schließen. Nein-Stimmen kamen von den Freien Wählern und von der AfD. Das Abstimmungsverhältnis war 14 zu vier.

Diese geringe Anzahl an Voten ist durch die zahlreichen Befangenheiten zu erklären. Denn: Nicht abstimmen durften all jene Mitglieder des Gemeinderats, die in einer früheren Stufe des Verfahrens damit befasst waren, einen strategischen Partner zu suchen, mit dem sich dann die Stadt selbst um die Konzession beworben hat. Diese Auswahl war auf die Netztochter des kommunalen Energieversorgers Badenova gefallen, was dann zu deren 49-Prozent-Beteiligung an der Stadtnetze Lörrach GmbH & Co KG geführt hat. Auch Oberbürgermeister Jörg Lutz war befangen, denn er gehört dem Aufsichtsrat der Badenova an, an der die Stadt Lörrach 4,1 Prozent Anteile hält.

Wie geht es nach der Abstimmung weiter?

Genau diese Verbindungen hatte der bisherige Netzbetreiber, Naturenergie Netze, mehrfach zum Anlass für juristische Schritte genommen. Bisher waren diese Klagen und Verfahrensanfechtungen durchweg erfolglos.

Wie aus einer am Donnerstag nach der Entscheidung verbreiteten Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, hält man im Rathaus – ohne Namen zu nennen – weitere Anfechtungen für denkbar. Darauf sei die Stadt vorbereitet, heißt es in der Mitteilung.

Hat die jetzt getroffene Entscheidung rechtlich Bestand, steht dann als letztes Kapitel die Übergabe des Stromnetzes an die künftigen Betreiber an. Einigen sich die Parteien nicht auf einen Preis, werden wieder die Juristen in einem Schiedsverfahren das letzte Wort haben.

Die Stellungnahme der Naturenergie Netze

In einer Stellungnahme vom Freitagnachmittag schreibt die Naturenergie Netze: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Lörrach ist seit vielen Jahren ein zentraler und geschätzter Bestandteil unseres Netzgebiets. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und ihren Bürgern ist stets von Vertrauen und konstruktivem Austausch geprägt. Entsprechend hatten wir gehofft, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortzuführen.“

Viele Mitarbeiter wollten sich deshalb direkt vor Ort über den Ausgang der Entscheidung informieren. „Die Elektroinnung, die ebenfalls vor Ort war, hat sich klar gegen eine Vergabe an den Wettbewerber aus Freiburg ausgesprochen. Aus unserer Sicht wurde diese deutliche Position jedoch nicht ausreichend berücksichtigt“, so die Naturenergie Netze.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats sei die zukünftige Entwicklung des Netzgeschäfts in Lörrach noch offen. Es seien verschiedene Wege denkbar – von rechtlichen Prüfungen bis hin zu kooperativen Ansätzen: „Wir werden in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen entscheiden.“ Und weiter: „Wir bedauern diese Entscheidung, bleiben aber offen für Gespräche. Diese gelten ausdrücklich der Möglichkeit, die gute Zusammenarbeit in Lörrach fortzusetzen – mit dem klaren Ziel, die Netzbetreiberrolle langfristig in Lörrach auszuüben“, so Klaus Müller, Mitglied der Geschäftsleitung.

Das Netzgebiet der Naturenergie Netze umfasst im Westen die Region südlich von Freiburg bis zum Hochrhein. Es reicht im Osten vom Bodensee bis nördlich von Villingen-Schwenningen. Die Naturenergie Netze gehört zur deutsch-schweizerischen Naturenergie Holding AG.