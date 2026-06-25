Debatte ums Progymnasium: „Der Löwenanteil bleibt in Tailfingen“

Albstadts Erster Bürgermeister Roland Schmidt klärt über Kosten und Möglichkeiten in der Debatte um die Bildungslandschaft auf. Viele Äußerungen in den Sozialen Medien seien Blödsinn.

Im Moment bekomme den gesamten Frust mancher Leute, vor allem auf Social Media, der Oberbürgermeister ab, erklärt Roland Schmidt. Damit meint der Erste Bürgermeister Albstadts, der das Baudezernat leitet, die heiße Debatte um die mögliche Schließung des Progymnasiums Tailfingen und die Veränderung der Bildungslandschaft in der Gesamtstadt. Von ungerechtfertigten und teils üblen Beschimpfungen sowie haltlosen Vorwürfen haben zuvor schon die Rektorin der Lammerberg Realschule, Christine Fischer, und der Rektor des Ebinger Gymnasiums, Christian Schenk, erzählt (wir berichteten).

Deshalb ist es dem Baubürgermeister ein Anliegen, einige Fakten klarzustellen. Zugleich ist es seinerseits ein Appell, mit der gesamten Thematik möglichst sachlich umzugehen: „Es geht um eine für alle gerechte Bildungslandschaft. Kein Schüler und keine Schülerin ist mehr oder weniger wert. Das geht in der aktuellen Diskussion etwas unter. Wir wollen bestmögliche Verhältnisse für alle Schüler in Albstadt.“ Und da sich über die Sozialen Medien wohl vor allem die Bürger aus dem Talgang benachteiligt fühlen, stellt Roland Schmidt eindeutig klar: „Der Löwenanteil des aktivierten Kapitals bleibt in Tailfingen.“

Zweifeldhalle beschlossene Sache

So gebe es den Beschluss des Gemeinderats, dass auf dem Lammerberg in Tailfingen eine Zweifeldhalle gebaut werden soll mit geschätzten Kosten von rund neun Millionen Euro. „Damit ist dann auch der Schulsport an der Lammerberg-Realschule abgedeckt“, erklärt Roland Schmidt. Der momentane PGT-Neubau benötige eine Aufstockung an Räumen, wie sie ja auch beim ursprünglich geplanten Realschulneubau vorgesehen waren, um die Werkrealschüler der Schillerschule Onstmettingen aufnehmen zu können. Da man momentan noch nicht abschätzen könne, wie viele Schülerinnen und Schüler dann in Tailfingen dazu kommen werden. In Baden-Württemberg entfällt ja in drei Jahren die Möglichkeit eines Werkrealschulabschlusses. Grob geschätzt können für die räumliche Aufstockung nochmals fünf Millionen Euro anfallen. Kosten, die man so oder so gehabt hätte, verdeutlicht Roland Schmidt.

Unsere Empfehlung für Sie Debatte in Tailfingen Drängen auf schnelle Entscheidungen für das Progymnasium Bei der Diskussion um die mögliche Schließung des Progymnasiums Tailfingen erläutern Realschulrektorin Fischer und der Ebinger Rektor Schenk, weshalb man vorankommen sollte.

Außerdem müsse laut Baubürgermeister an der Grundschule der Lutherschule in Tailfingen dringend die vorherrschende Raumnot gelindert werden. Hier rechnet die Stadtverwaltung mit etwas drei Millionen Investitionskosten. Zusammengerechnet wären dies also geschätzte 17 Millionen Euro, die man im Stadtteil Tailfingen in die Bildung investiere. Zum Talgang gehört auch Onstmettingen, wo man nochmals rund drei Millionen Euro in den frühkindlichen Bildungs- und Betreuungscampus aufbringen will – egal ob am Kindergarten, der Schillerschule oder der Raichberghalle. Darüber müsse letztlich der Ortschaftsrat entscheiden und seine Prioritäten der Stadtverwaltung zur Entscheidung im Gemeinderat mitteilen, erklärt Roland Schmidt.

Löwenanteil bleibt im Talgang

Lediglich einen sehr kleinen Teil aus dem aktivierten Potenzial an Geldmitteln verwende man für ein Planungsverfahren, aus dem letztlich hervorgehen soll, ob man die Mazmannhalle in Ebingen sanieren oder lieber eine Halle neu bauen soll. „Es geht lediglich um Planungskosten“, betont Bürgermeister Schmidt. Sanierung oder Neubau seien außen vor. Hier strebe man andere Finanzierungslösungen an. Für eine Erweiterung der Räumlichkeiten am Gymnasium in Ebingen müsse man dann zwischen 5,5 und 6,5 Millionen Euro aufbringen, wenn die bisherigen Schülerinnen und Schüler des PGT aufgenommen werden sollen. Und bei einer größeren Anzahl an Schülern müsse man selbstredend die Mazmannhalle und auch das Stadion für den Schulsport in einen entsprechenden Zustand bringen, wie es Roland Schmidt ausdrückt. Auch hier sei man sich der Verantwortung als Schulträger durchaus bewusst. Mit den freigesetzten monetären Ressourcen werde aber keine Mazmannhalle finanziert. Die Gelder fließen vor allem nach Tailfingen, auch nach Onstmettingen und nur das absolut Notwendigste nach Ebingen, versteht Roland Schmidt die zutage tretende Rivalität zwischen den Stadtteilen in keinster Weise.

Als „absoluter Unsinn“ bezeichnet der Erste Bürgermeister auch die Argumentation in den Sozialen Medien, die Schülerinnen und Schüler der Lammerbergrealschule könnten frühestens in sechs Jahren in das Gebäude in Tailfingen einziehen. „Im Idealfall könnten wir schon mit dem Schuljahr 2027/2028 sukzessive beginnen, wenn wir den Auftrag haben, die Realschüler zu etablieren“, gibt Roland Schmidt bekannt. Abermals betont Schmidt hier die „allen gerechte Bildungslandschaft“.

Wie wird die geschätzte Investitionssumme von 26 Millionen Euro verteilt?

Baubürgermeister Roland Schmidt rechnet vor (alles geschätzte Zahlen): 17 Millionen Euro werden in Tailfingen investiert; davon für den Neubau einer Zweifeldhalle auf dem Lammerberg neun Millionen Euro, weitere fünf Millionen Euro für eine Aufstockung des neuen PGT-Schulgebäudes auf dem Lammerberg zur Unterbringung der Haupt- und Werkrealschüler aus der Onstmettinger Schillerschule, dazu drei Millionen Euro für die Erweiterung der Grundschule an der Lutherschule Tailfingen. In Onstmettingen sollen etwa drei Millionen Euro in die Hand genommen werden, um den frühkindlichen Bildungs- und Betreuungscampus zu optimieren. Lediglich zirka sechs Millionen Euro investiert man in eine Erweiterung des Gymnasiums in Ebingen.