Debatte um Tempo 30: Die B 415 in Lahr war laut Polizei mit Tempo 50 ein Unfallschwerpunkt

1 Die B 415 am Doler Platz: Seit zwei Wochen gilt hier Tempo 30. Laut Polizei ist das sehr sinnvoll, denn mit Tempo 50 war die B 415 in Lahr ein Unfallschwerpunkt. Foto: Köhler

Das Thema Tempo 30 wurde im Verkehrsbeirat der Stadt diskutiert. Dabei erklärte ein Beamter, dass die Maßnahme aus Sicherheitsgründen sinnvoll sei.









Bürgermeister Guido Schöneboom war schon drauf und dran, die Sitzung des Beirats für Verkehrsangelegenheiten am Montagabend zu beenden, da wurde das aktuell am heißesten diskutierte Thema der Stadt noch einmal aufgegriffen. Elias Jakob, Vertreter des Jugendgemeinderats, merkte an, dass er Tempo 30 in der Lahrer Kernstadt als „massive Beeinträchtigung“ sehe. Es sei eine „Provokation für Autofahrer“ in einem Bereich, in dem hauptsächlich Gewerbe sei, sodass es nicht so viele Anwohner gebe, die von dem Lärm belästigt würden.