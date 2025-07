Debatte um Schulferien: Sommerferien bereits im Juni? Baden-Württemberg hat klare Position

1 Hat Baden-Württemberg aufgrund des späten Ferienbeginns Vorteile? Ja, sagt die Kultusministerin in NRW. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski Nordrhein-Westfalen will mehr Rotation bei der Datierung der Schulferien – manche Länder seien bevorteilt. Wie Baden-Württemberg dazu steht.







Der späte Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern weckt in anderen Bundesländern Begehrlichkeiten. So hat Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) jüngst in der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ gefordert, die Sommerferienregelung zu ändern. NRW hätte demnach auch gerne einmal einen späteren Ferienstart – die bisherige häufig zitierte Begründung, Schulkinder in Baden-Württemberg und Bayern müssten in den Ferien bei der Ernte helfen müssten, sei heute nicht mehr haltbar, so die CDU-Politikerin.