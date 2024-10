Debatte um Schule in Villingen: Ein Neubau für die Hotelfachschule?

1 Die Hotelfachschule befindet sich in der Villinger Südstadt. Foto: Marc Eich

Der Ausschuss für Bildung und Soziales des Landkreises diskutierte in seiner Sitzung über ein neues Internatsgebäude entlang der Saarlandstraße in Villingen. 48 neue Internatszimmer sollen zukünftig entstehen. Der Bau würde nicht nur der Hotelfachschule enorm helfen.









Link kopiert



Nachdem ein Verkauf des Internats der Hotelfachschule seitens des Kreistages in einer Sitzung im Jahr 2019 abgelehnt wurde, wurde das bestehende Gebäude in der Zwischenzeit saniert. So musste der Internatsküchenbereich in größerem Umfang modernisiert und im Rahmen der Gebäudeunterhaltung auch die Heizungsverteilung erneuert und verbessert werden.