Debatte um religiöse Kunstwerke: Kruzifixe in Schule in Altheim abgehängt – Aufschrei groß

Kruzifixe in Schule in Altheim abgehängt – Aufschrei groß

1 Um diese Art von Kreuze dreht sich die Diskussion in Altheim. Foto: Peter Morlok

In Altheim war es zuletzt ein echtes Politikum: Die Kruzifixe in der Altheimer Schule wurden abgehängt und sollten sogar verschenkt werden. Der Aufschrei war groß. Doch wie geht es nun weiter? Eine Lösung ist wohl gefunden.









Eine Information – bei der vorletzten Ortschaftsratssitzung von der Altheimer Schulleiterin Bianca Brissaud so ganz nebenbei in ihren Bericht über den aktuellen Stand der Situation an der Schule eingeflochten – sorgte für ordentlich Wirbel im Dorf. Ein Vorgehen, dass zwar mit dem Kirchengemeinderat abgestimmt war, für das viele Altheimer Bürgern jedoch überhaupt kein Verständnis haben.