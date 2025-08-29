Debatte um Nationalhymne: Linnemann lehnt Ramelows Hymnen-Vorschlag ab

Sollte die Nationalhymne geändert werden? Bodo Ramelow regt erneut eine Debatte an – doch aus der CDU kommt deutliche Kritik.
Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat den Vorschlag von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, über die Nationalhymne abzustimmen, scharf kritisiert. "Unsere Flagge und unsere Hymne stehen für unsere Demokratie, unsere Grundrechte und unseren Rechtsstaat. Wer damit fremdelt, hat ein Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" (Samstag).