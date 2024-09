Debatte um Migration: Mehr Zurückweisungen? – Regierung pocht auf Vertraulichkeit

2 Polizisten kontrollieren an einem Grenzübergang zwischen Österreich und Deutschland .(Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Könnten mehr Nicht-EU-Ausländer an der deutschen Grenze abgewiesen werden? Das fordert die Union. Wie weit die Bundesregierung hier gehen will, entscheidet sich in den nächsten Stunden.









Berlin - Die Bundesregierung lässt sich bei ihrer angekündigten Prüfung zusätzlicher Möglichkeiten zur Zurückweisung von irregulären Migranten an deutschen Grenzen nicht in die Karten gucken. Für die vergangene Woche begonnenen Gespräche mit der Union zu Migrationsfragen sei Vertraulichkeit vereinbart worden, dies gelte auch für die Frage, was dazu genau geprüft werde, sagt eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums.