Debatte um Interessenkonflikte: CDU-Fraktionschef beschäftigt Mutter von Rechnungshof-Chef

In Sachsen-Anhalt wird seit Wochen über mögliche Vetternwirtschaft und Interessenkonflikte bei der AfD diskutiert. Jetzt gerät auch die regierende CDU in den Fokus.
Magdeburg - Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft bei der AfD Sachsen-Anhalt erreicht die Diskussion um mögliche Interessenkonflikte bei Anstellungen nun die mitregierende CDU. Wie der MDR berichtet, beschäftigt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Guido Heuer, die Mutter des Präsidenten des Landesrechnungshofs, Kay Barthel. Heuer bestätigte die Beschäftigung, verwies in einer Mitteilung jedoch auf eine langjährige Anstellung. Der Landesrechnungshof ist unter anderem für die Überprüfung der Landtagsfraktionen zuständig.