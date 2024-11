1 Nicht so blumig wie das Rathaus II bei der Chrysanthema ist die Finanzlage der Stadt. Personalkürzungen sind aber kein Thema. Foto: Köhler

Die Stadt möge intern nach Einsparmöglichkeiten suchen: Dieser Ruf wurde mit Blick auf die angespannte Finanzlage und geplante Steuererhöhungen zuletzt immer lauter. Ein Blick in die Zahlen des Rathauses zeigt eine deutliche Stellenmehrung.









Mit Erhöhungen bei der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer will die Stadt Lahr wieder Geld in die Kassen spülen und die angespannte Haushaltslage in den Griff bekommen. Der Gemeinderat befindet am Montag über die sogenannte Finanz- und Investitionsagenda.