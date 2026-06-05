War Auschwitz einzigartig in der Geschichte? Darüber entbrannte vor 40 Jahren ein Streit - aus dem die heutige Erinnerungskultur hervorging. Aktuell gibt es eine neue Debatte dazu.
Berlin/Frankfurt am Main - Vor 40 Jahren, am 6. Juni 1986, veröffentlichte der Historiker Ernst Nolte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen Artikel mit der Überschrift "Vergangenheit, die nicht vergehen will". Gemeint war die NS-Vergangenheit der Deutschen. "Wie ein Richtschwert" hänge sie über der deutschen Gegenwart, so Nolte.