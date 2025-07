Das Verhältnis zwischen Lörrachs Narrengilde und der Stadtverwaltung war zuletzt nicht frei von Spannungen. Als alternatives Szenario zur bekannten Straßenfasnacht in der Innenstadt wurde von Seiten der Gilde sogar der Gedanke eines „Fasnachtsfestivals“ auf dem Gelände der Regio-Messe in Haagen genannt.

Indes betont Obergildenmeister Michael Lindemer im Grundsatz: „Priorität Nummer eins ist: Die Fasnacht gehört in das Herz der Stadt und nicht an den Rand.“ Es gehöre sich, miteinander zu reden und Lösungen zu finden. Nun gibt es in der Angelegenheit kurz vor der kommunalpolitischen Sommerpause gute Nachrichten: Der Gesprächsfaden wurde offenbar von allen Beteiligten wieder aufgenommen. Am Ende der Gemeinderatssitzung berichtete Oberbürgermeister Jörg Lutz am Donnerstagabend von konstruktivem Austausch mit Vertretern von Narrengilde, Kommunalpolitik und Stadtverwaltung. Konkreter wurde der OB nicht – deutlich wurde aber: Man befinde sich gemeinsam auf einem guten Weg.