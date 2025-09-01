Debatte über LGBTQ+ in Balingen: „Der Regenbogen gehört Gott“

Sticker mit diesem Bibelspruch werden derzeit inBalingen über queerfreundliche geklebt. Anfeindungenim Namen Gottes?
Zum ersten Mal findet der „Christopher Street Day“ (CSD) in Balingen statt. Die Veranstaltung stößt in der Eyachstadt jedoch immer wieder auf Gegenwind. Unter anderem hatte sich die Stadt – samt Oberbürgermeister Dirk Abel – dagegen entschieden, als Zeichen der Solidarität eine Regenbogenflagge zu hissen. Zudem starteten Unbekannte eine Petition – ebenfalls gegen das Hissen der Flagge – und die Veranstaltung im Allgemeinen.