Debatte über Legalisierung: Weggeworfene Lebensmittel in Rottweil - könnte Containern das Problem lösen?

Auch in Rottweil landen Lebensmittel im Müll. Wer sie mitnimmt, riskiert eine Strafe. Das könnte sich nun ändern. Tafel und Wärmestube sehen die Lösung aber woanders.
Was für die einen eine Form des Protests gegen Verschwendung ist, gilt für den Staat als Straftat: Containern, also das Mitnehmen weggeworfener Lebensmittel, kann mit Geldstrafe oder Haft geahndet werden. Doch die Diskussion darüber, ob das gerecht ist, gewinnt an Fahrt. Angesichts von Millionen Tonnen Essen, die in Deutschland jährlich im Müll landen, fordern Politiker und Aktivisten: Wer Lebensmittel rettet, sollte nicht bestraft werden.