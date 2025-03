1 Montags ist das Hechinger Hallenbad weiterhin geschlossen. Dem hat der Gemeinderat zugestimmt. Foto: Jauch

Im Winter bleibt das Hallenbad montags für normale Besucher geschlossen. Da war sich der Hechinger Gemeinderat einig. Hitziger wurde die Debatte aber beim Thema Frühschwimmer.









Montags zu, aber Schulen und Vereine dürfen trotzdem rein. Das gilt schon länger im Hechinger Hallenfreibad und wird auch so beibehalten, wie der Gemeinderat am Dienstag entschieden hat. Das Argument, dass an diesem ohnehin besucherschwachen Tag Überstunden abgebaut werden können, überzeugte.