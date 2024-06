Debatte in Wildberg: Windkraft kennt keine Ortsgrenzen

1 In Sachen Windkraft stehen die nächsten Info-Möglichkeiten an. Foto: PictMotion - stock.adobe.com

Besonders im Wildberger Stadtteil Sulz am Eck wird das Thema kritisch beobachtet. Doch was ist derzeit der aktuelle Stand? Wie weit ist der Planungsprozess? Und wie sieht es mit der Bürgerinformation aus?









Deutschland will in Sachen erneuerbare Energien deutliche Schritte nach vorne machen. Eine Maßnahme hierzu ist die Ausweisung sogenannter Vorrangflächen für PV- und Windkraftanlagen. In Sulz am Eck zeigten sich manche Bürger wenig begeistert von der Möglichkeit, dass auf der Gemarkungsfläche Windräder errichtet werden könnten, und machten ihrem Unmut mit einem entsprechenden Kunstwerk am Ortseingang Luft. Doch was ist derzeit überhaupt der Stand in Sachen Windkraft?