Debatte in Trossingen: Weiter Kritik an Äußerungen von CDU-Stadtrat Vosseler

„Das Leitthema der Demonstration war ’Aufstehen für Demokratie’ und stand somit in einer Reihe von bundesweit durchgeführten Demonstrationen zur Verteidigung der Demokratie - das Thema Frieden stand nicht im Vordergrund“, so der Hinweis von Thomas Herrmann zur Kritik von Vosseler an der Demonstration inTrossingen am 7. Februar. Auch ein CDU-Mitglied habe im übrigen einen Redebeitrag beigesteuert. Eine geflüchtete Schülerin aus der Ukraine habe eine flammende Ansprache zum Demokratieauftrag an die Menschen gerichtet. Im Vorfeld hätten alle Gemeinderäte eine Einladung zu der Demonstration erhalten - nur zwei seien erschienen, argumentiert Thomas Herrmann weiter.