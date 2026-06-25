Debatte in Tailfingen: Drängen auf schnelle Entscheidungen für das Progymnasium

Bei der Diskussion um die mögliche Schließung des Progymnasiums Tailfingen erläutern Realschulrektorin Fischer und der Ebinger Rektor Schenk, weshalb man vorankommen sollte.
Heute (25. Juni 2026) ist vor Beginn der Gemeinderatssitzung nochmals eine Demonstration in Ebingen angekündigt. Wie vor einer Woche im Vorfeld der Verwaltungsausschusssitzung wird auch dieses Mal wieder für den Erhalt des Progymnasiums Tailfingen gekämpft. Nicht umsonst hat man für die angemeldete Demonstration als Ort die Marktstraße vor dem Rathausgebäude gewählt. Wieder werden sich die Stadträtinnen und Stadträte einen Weg durch die Menge bahnen müssen, um sich dann im Ehrenamt um die Belange der Stadt Albstadt kümmern zu können. Eben auch um die Entscheidung, ob das Progymnasium in Tailfingen erhalten bleiben wird.