Debatte in Tailfingen: Drängen auf schnelle Entscheidungen für das Progymnasium

Heute (25. Juni 2026) ist vor Beginn der Gemeinderatssitzung nochmals eine Demonstration in Ebingen angekündigt. Wie vor einer Woche im Vorfeld der Verwaltungsausschusssitzung wird auch dieses Mal wieder für den Erhalt des Progymnasiums Tailfingen gekämpft. Nicht umsonst hat man für die angemeldete Demonstration als Ort die Marktstraße vor dem Rathausgebäude gewählt. Wieder werden sich die Stadträtinnen und Stadträte einen Weg durch die Menge bahnen müssen, um sich dann im Ehrenamt um die Belange der Stadt Albstadt kümmern zu können. Eben auch um die Entscheidung, ob das Progymnasium in Tailfingen erhalten bleiben wird.

Für eine schnelle Entscheidung plädieren sowohl die Schulleiterin der Lammerberg Realschule in Tailfingen als auch der Rektor des Gymnasiums in Ebingen. Beiden geht es im Gespräch mit unserer Redaktion darum, dass man – egal wie das Votum der Räte schlussendlich ausfallen wird – möglichst schnell in einen Prozess zur Umsetzung der Albstädter Bildungslandschaft eintreten könne. Bei der Frage, ob das Progymnasium erhalten bleiben soll, verhalten sich sowohl Christine Fischer als auch Christian Schenk neutral. In diese Diskussion wollen sie sich nicht aktiv einmischen.

Man verhält sich neutral

Realschul-Rektorin Fischer zeigt Verständnis für den Aufschrei der Betroffenen am Progymnasium. Genau dieses Verständnis fordert sie allerdings auch für die Situation der Kolleginnen und Kollegen sowie der Schülerinnen und Schüler an der Lammerberg Realschule ein, die derzeit im Gollé-Haug-Gebäude untergebracht sind, da das sanierungsbedürfte Schulgebäude inzwischen abgerissen wurde, um einem Neubau zu weichen. Mitten in den Planungen für das neue Gebäude wurde allerdings deutlich, dass die Kosten hierfür nicht gestemmt werden können. Die Stadtverwaltung will das eingesparte Geld auf alle Fälle in die Bildung und im Talgang investieren, schließlich müssen hier noch andere Schulgebäude und Sporthallen saniert werden. Außerdem gibt es den Beschluss zum Bau einer neuen Sporthalle auf Lammerberg.

„Momentan werden mindestens sechs Klassen regelmäßig extern in Gebäuden unterrichtet, so dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Bus in die jeweiligen Räume gefahren werden“, erläutert Christine Fischer die Situation an der Realschule. Manche der rund 500 Schüler in 19 Klassen müssen am Tag drei bis vier Mal mit dem Bus den Unterrichtsort wechseln. „Wir tragen diese Interimssituation mit“, erklärt die Schulleiterin. Auch die Gymnasiasten hatten ja zuvor eine solche Situation, bevor sie in den Neubau einziehen konnten. Die Wertschätzung, die man in der momentanen Diskussion den Schülern des Progymnasiums entgegenbringe, fordert Christine Fischer aber auch für ihre Schüler ein, die wohl in der aktuellen Debatte teilweise verbalen Angriffen ausgesetzt sind. „Egal, welche Lösung es am Ende gibt, die Entscheidung muss zügig getroffen werden“, plädiert daher die Rektorin. Diese Interimslösung für die Realschüler dürfe nicht länger als nötig andauern.

Wertschätzung für alle

Die Schulleiterin betont, dass man auch weiterhin, wie bisher, gut mit dem Progymnasium zusammenarbeiten wolle und sich in einem guten Austausch befinde. Durch die Diskussion in der Öffentlichkeit um die mögliche Schließung des PGT möchte man keinesfalls die Atmosphäre vergiften lassen. „Wir möchten uns ganz bewusst bedeckt halten, aber auch Wertschätzung für unsere Schüler einfordern“, so Christine Fischer. Ähnlich sieht es Christian Schenk, Schulleiter des Gymnasiums in Ebingen. Ihn schmerzt es etwas, wenn in der Öffentlichkeit immer im Zusammenhang mit dem PGT von der „Vielfalt“ gesprochen werde. Eine Vielfalt, die sein Vollgymnasium sehr wohl biete.

Christian Schenk stimmt seiner Kollegin zu, dass man eine Entscheidung rasch treffen müsse. „Diskussionen um Schulstrukturen lähmen die Arbeit“, äußert der Rektor und spricht sich dafür aus, eine klare Entscheidung zu treffen. Was bedeutet, dass entweder das Progymnasium mit Klasse fünf bis zehn an irgendeinem Standort erhalten bleibt oder in Ebingen in das bestehende Vollgymnasium integriert wird. Ein „Nebeneinander“, also Gebäude an Gebäude, sei die schlechteste aller Lösungen, weil sie einerseits dem Wesen eines Progymnasiums widerspreche und andererseits Probleme in den Zuständigkeiten hervorrufe und Reibungsverluste mit sich bringe. „Wir empfinden uns als ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander“, macht Christian Schenk nochmals deutlich und äußert: „Schüler und Lehrer des PGT wären bei uns herzlich willkommen.“

Ganz oder gar nicht

Eine größere Schülerschaft am Schulstandort des Gymnasiums in Ebingen hätte aus seiner Sicht auch positive Auswirkungen: beispielsweise mehr Angebote an Arbeitsgemeinschaften und Kursen. Sein Votum fasst er zusammen: „Ganz oder gar nicht.“ Die Nachfrage unserer Redaktion, ob Pädagogen an Gymnasien das gleiche Gehalt bekommen, wenn sie „nur“ bis Klasse zehn unterrichten oder auch noch Oberstufenstoff vermitteln, die Schüler auf das Abitur vorbereiten und Referendare ausbilden, bejahte Rektor Christian Schwenk. Da gebe es keinerlei Unterschiede in der Besoldung.

Und auch die Thematik, dass es sowohl ein Vollgymnasium als auch ein Progymnasium in einer Stadt gibt, konnte der Schulleiter erklären. Ursprünglich habe man im ländlichen Raum aus politischen Gründen sogenannte Progymnasien zugelassen, die über keine Oberstufe verfügen, um diese Kinder nicht zu benachteiligen, weil der Öffentliche Personennahverkehr schlecht ausgebaut war. Das Konstrukt stamme eben noch aus einer Zeit, als Tailfingen und Ebingen selbstständige Kommunen waren.