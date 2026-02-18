Debatte in Straßberg: Lösung für Reitstall-Streit in greifbarer Nähe

Der Knatsch zwischen dem Reitstall Witzemann und dem Landratsamt scheint sich zu entspannen. Jetzt gab es ein Treffen mit allen Beteiligten.
Es hatte durchaus Wellen geschlagen, der Zwist zwischen dem Straßberger Reitstall Witzemann und dem Landratsamt Zollernalbkreis. So hoch, dass sich beide Parteien im Januar vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen zum juristischen Duell trafen. Das Ende vom Lied: Andy Witzemann verlor gegen den Kreis; die Nutzungsuntersagung aus dem Jahr 2023, so urteilte das Gericht, sei rechtens gewesen. Die Untersagung hatte sich auf teils illegal errichtete – weil fehlende Baugenehmigung – Teile der Anlage bezogen.