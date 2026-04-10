Debatte in Schramberg: Soll Schramberg das Kennzeichen SRA einführen?

Pro und Contra SRA: In Schramberg sorgt die Idee eines eigenen Kennzeichens für Skepsis, Emotionen und klare politische Aussagen.
Wolfach (WOL) hat es schon lange, Nagold (NAG) ist auf dem besten Weg – und Schramberg (SHA) hätte es gerne? Heimatverbundenheit, gestanzt auf ein Stück Blech, und jeder Schramberger wird zum Markenbotschafter: Das ist die Idee hinter der Einführung eines Kfz-Kennzeichens für Schramberg. Zumindest wenn es nach der Stadtverwaltung geht. Am kommenden Donnerstag, 16. April, beschäftigt sich der Verwaltungsausschuss mit der Einführung eines eigenen Kfz-Kennzeichens. Wir haben uns im Vorfeld umgehört und dazu Stimmen und Einschätzungen eingesammelt.