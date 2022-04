1 Der 1. Mai, an dem gern mit dem Bollerwagen losgezogen wird, fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Foto: Couleur/pixabay

Kreis Rottweil - Beim Blick in den Jahreskalender mag der eine oder andere in diesem Jahr schon einen Seufzer des Bedauerns ausgestoßen haben: Der 1.Mai ist kein zusätzlicher freier Tag, sondern ohnehin ein Sonntag. Gleiches gilt für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Mal wieder dumm gelaufen – oder?

Die Linkspartei fordert aktuell, Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, nachzuholen. Das wird in anderen Ländern tatsächlich praktiziert. Dann ist eben der Montag frei. Man müsse die Arbeit, die es gibt, gerechter verteilen und den Menschen erlauben, wieder mehr Zeit für ihre Familie zu haben, meinen die Linken.

Viele halten nichts von der Idee

Was sagen die Menschen in Rottweil und Umgebung dazu? Bei einer – natürlich nicht repräsentativen – Blitzumfrage auf unserer Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Rottweil" zeigt sich: Der überwiegende Teil der immerhin 70 Kommentare hält von der Idee nichts. Als "Schwachsinn" und "unnötig" wird der Vorstoß von vielen bezeichnet.

Vor allem rücken die Kommentatoren einen Faktor in den Fokus: Für viele Arbeitskräfte, zum Beispiel in der Pflege oder in der Gastronomie, ist Arbeit an Sonntagen normal. "Dürfen Pflegekräfte dann auch alle Feiertage und Wochenenden nachholen, an denen sie arbeiten?", fragt Ilka H. Und Wolfgang B. meint: "Von mir aus können alle Feiertage abgeschafft werden. Für mich bedeutet es nur zusätzliche Mehrarbeit an den Tagen davor und danach." Sprich: Die Arbeit, die am Feiertag liegenbleibt, muss bei vielen ohnehin nachgeholt werden.

Für manchen Kommentator stellt sich außerdem die Frage, warum beispielsweise kirchliche Feiertage auch für jene gelten, die keine Kirchensteuer zahlen. Und Iris S. sagt: "Hat man wegen Corona nicht schon genug frei gehabt? Ich brauch’ den Extra-Ferientag nicht, man kann ja einen Urlaubstag nehmen."

Einige unsere Facebook-Nutzer verweisen aber auch auf die Regelung in anderen Ländern und würden sich freuen, wenn dies in Deutschland übernommen werden würde.

Gewerkschaft ist für Neuregelung

Beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Rottweil ist man für eine Neuregelung. Auf Nachfrage erklären Zsuzsa Henschel, Vorsitzende, und Judith Spiller, stellvertretende Vorsitzende des DGB Rottweil: "Dem Vorstoß, den 1. Mai oder einen anderen Feiertag, der auf einen Sonntag fällt, künftig nachzuholen, schließen wir uns als DGB Rottweil an." Zur Begründung sagen sie: "Jeder verlorene Feiertag bedeutet mehr Stress und weniger Erholung. Es geht an den Feiertagen auch um die Zeit für die Familie, Hobbys, Vereine oder für kulturelles Leben. Besonders der 1. Mai ist für uns hier allerdings von besonderer Bedeutung, denn er bietet uns Gelegenheit für geselliges Miteinander als Voraussetzung für gewerkschaftliche Organisation."

Der falsche Zeitpunkt?

Die Gewerkschafterinnen schränken allerdings ein: "Ob es jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Vorstoß ist? Wir als DGB Rottweil sind der Meinung, dass es weitaus wichtigere Themen gibt, die diskutiert und vor allem vorangebracht werden sollten. Es geht um Digitalisierung, Transformation, Tarifbindung, Bildung, Gesundheit, Mobilität, bezahlbarer Wohnraum und vieles mehr, sowie der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen beschäftigen uns aktuell sehr", betonen sie in ihrem Statement. Nichtsdestotrotz seien sie der Auffassung: "Unsere Wirtschaft würde die zusätzlichen Feiertage sicherlich verkraften, genauso wie die Erhöhung des Mindestlohns. Andere Länder machen es uns ja bereits vor und zeigen, dass es geht."