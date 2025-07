Debatte in Rottweil

Parken in Rottweil wird bald mehr kosten. Dafür gibt es ein neues Parkhaus. Foto: Otto Rottweil erhöht die Parkgebühren. Unsere Leserin Vera Niedermann-Wolf hat in Ihrem Meinungsbeitrag einen Vorschlag, was mit dem Geld passieren soll.







Hat irgendwer geglaubt, wenn das neue Parkhaus erst fertig ist, dann brechen goldene Zeiten für Parkplatzsuchende an? Es war absehbar, dass alles Parken in der Stadt teurer werden muss, denn sonst nutzt doch keiner das Parkhaus. Auch wenn das nie so deutlich gesagt wurde, sonst wäre die Ablehnung größer gewesen.