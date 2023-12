Debatte in Rottweil: Ist der Wochenmarkt fehl am Platz?

Ist der Wochenmarkt fehl am Platz?

Debatte in Rottweil

1 Der Wochenmarkt in der Rottweiler Fußgängerzone – vieles spricht mittlerweile gegen den Standort. Foto: Otto (Archiv)

Der Wochenmarkt in der oberen Hauptstraße in Rottweil ist eine feste Größe. Jetzt bahnt sich allerdings eine grundlegende Änderung an.









Das Dilemma zeigt sich aktuell – wieder einmal: Wegen des Weihnachtsmarkts muss der Wochenmarkt auf die Groß’sche Wiese ausweichen. Und da trägt der Markt nicht wirklich zur Innenstadtbelebung bei. Außerdem, so merkte Hermann Breucha (FWV) in der jüngsten Ausschusssitzung des Gemeinderats an, gebe es bei der Zufahrt jetzt Probleme mit der zur Fahrradstraße umgewandelten Körnerstraße.