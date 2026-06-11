Debatte in Rheinfelden-Eichsel: Räte lassen bei der Sanierung des Sportplatzes in Eichsel nicht locker

Die geplante Sanierung des Sportplatzes in Eichsel beschäftigt den Ortschaftsrat. Ortsvorsteher Stefan Eckert wehrt sich gegen Vorwürfe, dass er nicht gut genügend informieren würde.

Erst im Mai hatten die beiden Gremiumsmitglieder Stephan Brachat – der in der jüngsten Sitzung nicht dabeisein konnte – und Gunter Hildebrand einen Antrag auf Informationen zum aktuellen Stand gestellt. Es ging ihnen vor allem um den Stand der Verhandlungen mit der Stadt Rheinfelden mit Blick auf den Realisierungsbeginn, um eine detaillierte Darstellung einer möglichen Finanzierungslücke sowie die Darlegung der Gründe des Verzugs. Beide Räte hatten zudem um Infos zur weiteren Vorgehensweise und Sicherstellung des zukünftigen Informationsflusses gebeten.

Hildebrand will nicht als „Nichtwisser dastehen“ Gunter Hildebrand gab zu verstehen, dass er auch in seiner Funktion als Stellvertreter, wünsche, dass Ortsvorsteher Stefan Eckert das gesamte Gremium „immer informiert“, damit man interessierten Bürgern Auskunft geben könne. „Das ist wichtig, sonst stehen wir Ortschaftsräte als Nichtwisser da.“

Eckert entgegnete: „Ich informiere, ich halte keine Informationen zurück. Die Planungen sind am Laufen, sie sind zäh und intensiv. Wir haben uns gewünscht, dass es schneller geht.“ Eckert sprach von einem „alten Sachstand“ – und sportanlagetechnisch seien alle informiert.

Sportförderung ist gesichert

Der SV Eichsel fungiert als Bauherr. Eckert zufolge ist für die Sportplatzsanierung ein Betrag von 416.000 Euro gesichert. In dieser Summe sei die maximale Sportförderung von 120.000 Euro vom Badischen Sportbund enthalten.

Die Maßnahme wurde im Haushalt 2024 abgebildet. Nach Freigabe durch das Regierungspräsidium im Frühjahr 2024 wurde mit der Planung begonnen. „Mehrere Sitzungen fanden in der Folge statt, und ich habe immer wieder über den Sachstand informiert“, bekräftigte Eckert. Aber: „Vieles ist heute noch nicht spruchreif, ich hätte gerne noch etwas abgewartet.“

Angebote unterscheiden sich deutlich im Preis

Im September 2025 wurde die Vorplanung des beauftragen Planungsbüros mit einer Kostenschätzung von rund 940.000 Euro – laut Eckert die „Luxusversion“ – vorgestellt. Darin waren alle Leistungen enthalten für einen komplett neuen Platzaufbau mit Zusatzanlagen, dies ohne Inbetrachtnahme der spezifischen Ausführungen und Eigenleistungen des SV Eichsel und der nicht gewünschten Leistungen, wie Banden, Fluchtlichtanlage (die erst erneuert wurde), Boden abfahren, Bodenverbesserung und Ausgleich der Höhenunterschiede sowie weiteren Kleinleistungen. Das Vergleichsangebot einer Fachfirma liege ohne Höhenausgleich bei 296.000 Euro.

Weil sich beide Summen auf Schätzungen beziehen und sich die Beträge enorm unterscheiden, wurde entschieden, die Entwurfsplanung in Auftrag zu geben, um über genauere Summen beraten zu können. Sofern die Summe über den bereits gesicherten 416.000 Euro läge, müsste gegebenenfalls im Rheinfelder Gemeinderat weiter beraten werden.