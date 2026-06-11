Debatte in Rheinfelden-Eichsel: Räte lassen bei der Sanierung des Sportplatzes in Eichsel nicht locker

Die geplante Sanierung des Sportplatzes in Eichsel beschäftigt den Ortschaftsrat. Ortsvorsteher Stefan Eckert wehrt sich gegen Vorwürfe, dass er nicht gut genügend informieren würde.
Erst im Mai hatten die beiden Gremiumsmitglieder Stephan Brachat – der in der jüngsten Sitzung nicht dabeisein konnte – und Gunter Hildebrand einen Antrag auf Informationen zum aktuellen Stand gestellt. Es ging ihnen vor allem um den Stand der Verhandlungen mit der Stadt Rheinfelden mit Blick auf den Realisierungsbeginn, um eine detaillierte Darstellung einer möglichen Finanzierungslücke sowie die Darlegung der Gründe des Verzugs. Beide Räte hatten zudem um Infos zur weiteren Vorgehensweise und Sicherstellung des zukünftigen Informationsflusses gebeten.