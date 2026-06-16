Debatte in Nagold: Wie die Menschen wieder „mehr Demokratie lernen“ können

Selten waren Debatten so aufgeheizt wie heutzutage, findet Werner Baumeister von der Urschelstiftung Nagold. Dazu soll das Projekt „Sprechen und Zuhören“ einen Gegenpol bilden.

Eine gesunde Demokratie braucht Raum für faire Diskussionen – leider ziehen diese heutzutage gegen stumpfes Anbrüllen den Kürzeren, ist Werner Baumeister von der UrschelstiftungNagold überzeugt. Dagegen soll das Projekt „Sprechen und Zuhören“ nun ankämpfen: Sowohl junge als auch ältere Menschen müssten wieder mehr üben, gesittete und respektvolle Debatten zu führen, erläutert er.

Gerade im Internet hätten die Menschen aufgrund der Anonymität und des Mangels an Konsequenzen weniger Hemmungen vor Hass und Hetze, erklärt Baumeister. „Oft schreien sich die Leute nur noch an und beschimpfen sich“, sagt er.

Raus aus der eigenen Blase

Das von dem Verein „Mehr Demokratie“ ins Leben gerufene Dialogformat „Sprechen und Zuhören“ feierte vor Kurzem in der gewerblichen Rolf-Benz-Schule seine Nagolder Premiere.

Zehn Schüler der Schule und zehn externe Nagolder Bürger, stellten sich einer gemeinsamen Debatte. Dabei habe man stark darauf geachtet, das Teilnehmer-Angebot so divers wie möglich zu halten, klärt Schulleiter Reinhard Maier auf.

„Wir haben geschaut, dass wir Schüler aus allen unterschiedlichen Fachbereichen der Schule mit einbeziehen“, gibt er Einblicke. Und auch die Bürger seien aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern gewählt worden.

Damit wolle man die Teilnehmer aus ihrer eigenen Blase herausholen: „Das sind Menschen, die würden normalerweise nie so aufeinandertreffen“, meint Maier. Dadurch gebe es in der Debatte mehr verschiedene Blickwinkel.

„Mehr Demokratie lernen“

Das Konzept von „Sprechen und Zuhören“ ist ebenso simpel wie der Name: Die 20 Teilnehmer gingen in Vierergruppen zusammen, immer zwei Schüler und zwei Bürger.

In einer Runde hatte jeder Teilnehmer jeweils drei Minuten lang die Möglichkeit, seine Gedanken und seine Meinung zu dem Debatten-Thema zu äußern – in diesem Fall beispielsweise zum Thema Waffenlieferungen aus Deutschland an andere Länder.

Die anderen Gruppenmitglieder durften ihn dabei weder unterbrechen, noch seine Meinung beurteilen.

In Vierergruppen konnten die Teilnehmer ihre Gedanken und Meinungen zum Debatten-Thema äußern. Foto: Manuel Virág

Hatten alle vier Gruppenmitglieder nacheinander ihre Ansichten geteilt, ging es in die nächste Runde. In den insgesamt drei Runden konnten die Mitglieder auf die Sichtweisen der jeweils anderen eingehen und somit immer tiefer in die Thematik eintauchen.

„Mit so einer Übung kann man mehr Demokratie lernen“, äußerte sich ein Teilnehmer. „Man lernt, den anderen nicht zu unterbrechen und seine Meinung zu akzeptieren, auch wenn sie anders ist.“

„Viele fühlen sich übergangen“

Gerade in diesen Zeiten, in denen es wieder vermehrt zu Kriegen und Konflikten kommt, steige die allgemeine Unsicherheit, erklärt Debattenteilnehmerin und „YOUZ“- Integrationsmanagerin Emel Napolitano.

„Viele fühlen sich von der Politik übergangen, alle Entscheidungen werden gefühlt über den eigenen Kopf hinweg getroffen“, berichtet sie. Deshalb soll das Format gerade jungen Leuten klar machen, dass auch sie gehört werden und mit den älteren Bürgern ins Gespräch kommen können, wünscht sich Baumeister.

Bei ihrem Auftakt stieß die Initiative jedenfalls schon mal auf einige positive Rückmeldungen: Sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen lobten den rücksichtsvollen Umgang miteinander und die Disziplin dabei, dem anderen nicht ins Wort zu fallen.

Zukünftig werde man versuchen, das Format regelmäßig in den Klassen anzubieten, verspricht Maier.