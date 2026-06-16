Debatte in Nagold: Wie die Menschen wieder „mehr Demokratie lernen“ können

Selten waren Debatten so aufgeheizt wie heutzutage, findet Werner Baumeister von der Urschelstiftung Nagold. Dazu soll das Projekt „Sprechen und Zuhören“ einen Gegenpol bilden.
Eine gesunde Demokratie braucht Raum für faire Diskussionen – leider ziehen diese heutzutage gegen stumpfes Anbrüllen den Kürzeren, ist Werner Baumeister von der UrschelstiftungNagold überzeugt. Dagegen soll das Projekt „Sprechen und Zuhören“ nun ankämpfen: Sowohl junge als auch ältere Menschen müssten wieder mehr üben, gesittete und respektvolle Debatten zu führen, erläutert er.