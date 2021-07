60 Millionen Euro will das Land Baden-Württemberg für Luftfilteranlagen in Schulen ausgeben, um dadurch Ansteckungen mit dem Corona-Virus zu verhindern. Das Geld soll in Form einer Förderung an die Kommunen fließen. Folglich sorgte das Thema Luftfilter für eine kurze aber heftige Debatte in der jüngsten Sitzung des Kultur-, Umwelt-, und Sozialausschusses.