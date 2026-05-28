Der Glasfaserausbau in Mötzingen sorgte in der Vergangenheit zwar immer wieder für kritische Stimmen. Trotzdem fand ein Antrag von Benjamin Walz keine Mehrheit im Gemeinderat.
Als Mitglied der Mötzinger Liste hatte Benjamin Walz beantragt, einer Fortführung des Glasfaserausbaus in der Öschelbronner Straße erst dann zuzustimmen, wenn alle noch nicht abgenommenen Straßenabschnitte erledigt seien. Derzeit sind in Mötzingen 415 Hausanschlüsse aktiviert, weitere 332 Anschlüsse stehen noch zur Aktivierung an. Dies entspricht einer Quote von rund 56 Prozent.