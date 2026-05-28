Der Glasfaserausbau in Mötzingen sorgte in der Vergangenheit zwar immer wieder für kritische Stimmen. Trotzdem fand ein Antrag von Benjamin Walz keine Mehrheit im Gemeinderat.

Als Mitglied der Mötzinger Liste hatte Benjamin Walz beantragt, einer Fortführung des Glasfaserausbaus in der Öschelbronner Straße erst dann zuzustimmen, wenn alle noch nicht abgenommenen Straßenabschnitte erledigt seien. Derzeit sind in Mötzingen 415 Hausanschlüsse aktiviert, weitere 332 Anschlüsse stehen noch zur Aktivierung an. Dies entspricht einer Quote von rund 56 Prozent.

Der Vorschlag von Benjamin Walz sah vor, dass die Deutsche Glasfaser während der Sperrung der Jettinger Straße zunächst alle Straßen, Gehwege und Hausanschlüsse in Mötzingen finalisiert – und erst im Anschluss daran die Öschelbronner Straße aufgraben darf.

Landesweit wegen finanzieller Engpässe ins Stocken geraten

Wie Bürgermeister Benjamin Finis dazu anmerkte, sei der Glasfaserausbau landesweit wegen finanzieller Engpässe ins Stocken geraten – und das sei kein Mötzinger Phänomen. Von Seiten der Verwaltung habe man im Ort engmaschige Kontrollen des Glasfaserausbaus vorgenommen und sei „mit Argusaugen hinterher gewesen“. Festgestellte Mängel, so die Stellungnahme der Verwaltung, wurden stets durch die Deutsche Glasfaser im Rahmen der Bauausführung nachgebessert. Die Beseitigung nahm dabei einen gewissen Zeitraum in Anspruch, erfolgte jedoch immer vor der Oberflächenabnahme.

Die ausstehenden Restarbeiten beim Mötzinger Glasfaserausbau sowie die Ausgrabung in der Öschelbronner Straße sollen möglichst zeitnah abgeschlossen werden. Foto: Priestersbach

Verzögerungen im Bauablauf seien zudem auf die Koordination mit weiteren Baumaßnahmen zurückzuführen und könnten nicht ausschließlich der Deutschen Glasfaser zugerechnet werden. Im Rathaus ist man vor diesem Hintergrund zu der Wahrnehmung gelangt, „dass wir in Mötzingen mit dem Ist-Zustand zufrieden sein können“, erklärte der Bürgermeister mit Blick auf den Ausbaustopp von Glasfaserprojekten in mehreren Landkreisen.

„Wir drängen nach wie vor auf eine saubere Arbeit“

Außerdem ist er überzeugt, dass man mit einer Zustimmung zum Antrag von Benjamin Walz „ein falsches Zeichen setzen würde“. Deshalb plädierte Benjamin Finis für einem „diplomatischeren Kurs, um hier zu einem guten Ende zu kommen“. So befänden sich die Tiefbauarbeiten in einer fortgeschrittenen Phase und es gehe jetzt nur noch um rund 100 Meter. „Wir drängen nach wie vor auf eine saubere Arbeit“, unterstrich der Rathauschef.

Unsere Empfehlung für Sie Glasfaser in Mötzingen Bis Ende 2025 soll der Ausbau abgeschlossen sein Der Glasfaserausbau in Mötzingen liegt weit hinter den ursprünglichen Zielen zurück. Die Deutsche Glasfaser informierte am Dienstagabend den Gemeinderat über den aktuellen Sachstand.

Daneben führte er auch rechtliche Probleme ins Feld, die gegen das von Benjamin Walz geforderte Vorgehen sprechen. So sei die erforderliche Aufgrabungsgenehmigung für die noch ausstehenden Restarbeiten der Deutschen Glasfaser für den Gehwegbereich in der Öschelbronner Straße bereits im Frühjahr durch die Gemeindeverwaltung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erteilt worden.

„In den letzten zwei Jahren mehr erreicht als andere Gemeinden“

Gemäß den Vorschriften im Telekommunikationsgesetz sei die Zustimmung zu Maßnahmen der Telekommunikationsunternehmen im öffentlichen Straßenraum ohnehin grundsätzlich zu erteilen – und eine Versagung nur aus zwingenden straßen- und wegerechtlichen Gründen zulässig. Für Eingriffe in den Fahrbahnbereich der Kreisstraße ist das Landratsamt als zuständiger Straßenbaulastträger verantwortlich.

Der Antrag von Benjamin Walz stieß zwar durchaus auf Verständnis im Gemeinderat, zumal auch andere Ratsmitglieder sich in der Vergangenheit kritisch zum Fortgang des Glasfaserausbaus in Mötzingen geäußert hatten. Letztlich folgte die Ratsmehrheit mit acht Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen aber dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, den Antrag abzulehnen. Stefan Forcillo (Mötzinger Liste) befürchtete, dass „wir sonst auf den Kosten sitzenbleiben“, während Alfons Aigner (Mötzinger Liste) betonte: „Wir haben in den letzten zwei Jahren mehr erreicht als andere Gemeinden“.