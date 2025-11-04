Debatte in Lahr: Stadträte äußern sich zu Kosten der Chrysanthema

Das städtische Budget für das Großevent ist offiziell gedeckelt. In Zeiten allgemeiner Verteuerungen stellt sich die Frage, wie noch ein attraktives Blumenfestival möglich ist.
Personal-, Material- und Energiekosten steigen, außerdem macht die Inflation viele Dinge teurer. Nur das städtische Budget für die Chrysanthema stagniert nun seit drei Jahren – bei 390 000 Euro jährlich. Wie kann es vor diesem Hintergrund langfristig weitergehen, damit eine attraktive Chrysanthema weiter möglich ist? Das hat unsere Redaktion die Fraktionssprecher des Gemeinderats gefragt.