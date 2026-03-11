Debatte in Hechingen: Bürgermeister hält Versprechen – Hundesteuer bleibt vorerst, wie sie ist

Im Verwaltungsausschuss in Hechingen fiel der CDU-Antrag knapp durch. Ganz vom Tisch ist das Thema perspektivisch allerdings nicht.
Hunde kosten Geld. Aber zu viel sollen sie nicht kosten, zumindest nicht vonseiten der Stadt: Den Antrag der CDU-Fraktion auf Erhöhung der Hundesteuer hat der Verwaltungsausschuss abgelehnt. CDU und Bunte Liste stimmten für die Erhöhung, Freie Wähler und SPD dagegen. Das Zünglein an der Waage war die Stimme von Bürgermeister Philipp Hahn: Auch er votierte gegen die Erhöhung.