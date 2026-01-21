Debatte in Grenzach-Wyhlen: Warum die Gewerbesteuer doch nicht steigt

Ein von den Grünen eingebrachter Antrag auf Anhebung von 390 auf 400 Punkte scheitert am Veto der übrigen Fraktionen. Der Haushaltsplan selbst wird einstimmig abgesegnet.
„Wir sind mit dem Gesamtergebnis nicht zufrieden“, sagte Bürgermeister Tobias Benz angesichts des für 2026 veranschlagten Gesamtergebnisses, welches ein Defizit von mehr als 5,7 Millionen Euro ausweist. Gemeinderat und Verwaltung hätten gemeinsam nach Einsparpotenzialen gesucht, an Stellschrauben gedreht, unpopuläre Entscheidungen gefällt und Optimierungen ausgemacht, aber das grundstrukturelle Problem, dass Städte und Gemeinden nicht auskömmlich finanziert seien, werde man so nicht lösen, legte der Rathauschef nach.