Debatte in Albstadt: Umstrukturierung der Schullandschaft – das sagen Fraktionen und Behörden

Die mögliche Neuordnung der Albstädter Schullandschaft ist weiter in aller Munde. Über Hürden, Anforderungen und wie die Gemeinderatsfraktionen die Situation bewerten.
Die potenzielle Umstrukturierung der Bildungslandschaft in Albstadt sorgt weiter für Diskussionen bei den Betroffenen und in der Stadtgesellschaft. Vertreter des Progymnasiums (PGT) haben angekündigt, sich gegen die Pläne der Stadtverwaltung zu wehren; eine Grundsatzentscheidung könnte der Gemeinderat noch vor der Sommerpause treffen.