Debatte im Technischen Ausschuss: Was passiert mit dem alten Klärwerk in Wolterdingen?

Was passiert mit dem alten Klärwerk in Wolterdingen?

1 In der Kläranlage (von links): Annie Bronner, Michael Blaurock (Grüne), Niels Bader (Eigenbetrieb Abwasser), Hauptamtsleiterin Susanne Engesser und Ralf Gliese (GUB). Foto: Daniel Vedder

Über die Zukunft des Geländes muss noch diskutiert werden. Die Stadt möchte es als Lagerfläche nutzen.









Es brummt vor den Toren der alten Kläranlage in Wolterdingen. Seit November 2022 ist dort das Abwasserpumpwerk in Betrieb und transportiert das Wasser in die Verbandskläranlage des Gemeindeverwaltungsverbands. Nebenan auf dem Gelände der Kläranlage ist es ruhig. Diese wurde infolge der Inbetriebnahme des Pumpwerks stillgelegt. Seitdem steht die Frage im Raum, wie es mit dem Areal weitergehen soll.