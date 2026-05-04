Debatte im Spitzensport: Tennisstars wollen mehr Preisgeld bei den French Open

Die Topstars der Tennis-Branche zählen zu den am besten verdienenden Sportlern der Welt. Doch das Geld bleibt ein Debatten-Thema - auch vor den French Open.
Paris - Im Streit um höhere Preisgelder hat eine Gruppe von Tennisstars die Debatte neu entfacht. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, haben Spitzenspieler wie Jannik Sinner, Aryna Sabalenka und Coco Gauff ihre "tiefe Enttäuschung" über das Preisgeld bei den French Open zum Ausdruck gebracht. Die French Open in Paris starten als sportlicher Höhepunkt der Sandplatz-Saison am 24. Mai.