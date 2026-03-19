Debatte im Nordschwarzwald: Warum die Jagd auf den Hornisgrinde-Wolf „erfolglos“ blieb

Der Hornisgrinde-Wolf streift weiter durch den Nordschwarzwald, nachdem die Abschussgenehmigung auslief. Was eine Wolfsentnahme schwierig macht – wir haben nachgefragt.
Die Lager sind gespalten – Abschuss oder Leben lassen? Nun wurde die Abschussgenehmigung, die auf der inzwischen verstrichenen Ranzzeit des Hornisgrinde-Wolfs basiert, nicht verlängert und der Wolf mit dem Spitznamen „Grindi“ kann inzwischen weiter durch den Nordschwarzwald streifen. Doch warum war das Vorhaben des vom Umweltministerium beauftragten Entnahmeteams nicht erfolgreich?