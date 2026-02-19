Debatte im Nordschwarzwald: Skiliftbetreiber blicken mit gemischten Gefühlen auf den Hornisgrinde-Wolf

Zwischen persönlichen Begegnungen, Sorge und Verständnis schildern Unternehmer entlang der Schwarzwaldhochstraße, wie sie den umstrittenen Wolf und die aufgeheizte Debatte erleben.
Die geplante Abschussverordnung für den Hornisgrinde-Wolf im Nordschwarzwald sorgt weiterhin für kontroverse Debatten: Viele Naturschützer und Wolfsbefürworter lehnen den Abschuss entschieden ab. Andere betonen hingegen die möglichen Gefahren, die von dem Tier ausgehen könnten. Doch wie stehen die Gastronomen, Hoteliers und Skiliftbetreiber entlang der Schwarzwaldhochstraße dazu?