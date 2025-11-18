Im Lörracher Klimabeirat wurde kontrovers über Vor-und Nachteile hoher Energiestandards diskutiert – insbesondere mit Blick auf die Kosten.
Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat für Lörrach Energiestandards beschlossen, die damals strenger waren als gesetzlich vorgeschrieben: Wer von der Stadt ein Grundstück kauft, muss dort Gebäude als Effizienzhaus 55 errichten, eine Solarstromanlage installieren und die Heizung, je nach Technologie, mit 15 bis 50 Prozent erneuerbaren Energien betreiben. Dies betrifft vor allem Wohnhäuser. Bei städtischen Gebäuden muss der Energieverbrauch so niedrig sein wie bei einem Effizienzhaus 40, insbesondere muss der Anteil an „Erneuerbaren“ beim Heizen schon heute bei 75 Prozent liegen. Dies vor dem Hintergrund, dass ab 2045 hundert Prozent Erneuerbare gesetzlich vorgeschrieben sind.