Debatte im Gemeinderat Schopfheim: „Zum Bühl“ in Gersbach wird ein teures Pflaster

Der Gemeinderat Schopfheim muss bei den Sanierungsarbeiten Mehrkosten in Höhe von insgesamt 185 000 Euro verdauen.
Gleich zu Beginn teilte Bürgermeister Dirk Harscher dem Gremium mit, er habe im Zusammenhang mit dem Bau einer Stützmauer in der genannten Straße eine Eilentscheidung getroffen, die höhere Kosten verursache. Anlässlich eines Ortstermin mit Vertretern des Ortschaftsrates und einigen Anliegern habe er den ursprünglichen Beschluss des Gemeinderats, bei der Sanierung der Stützmauer im Bühl aus finanziellen Gründen die Fahrbahn zu verengen, per Eilentscheidung revidiert.