Debatte im Gemeinderat: Schopfheim prüft erweitertes Böllerverbot

Das private Silvesterfeuerwerk gerät auch in Schopfheim unter Beschuss: Die SPD beantragt ein erweitertes Böllervebot, die Ratsmehrheit schließt sich an.

Ein flächendeckendes Feuerwerks-Verbot ist rechtlich nicht zulässig und politisch nicht gewünscht, eine Regulierung würde in einem Flickenteppich münden, dessen Erarbeitung und Kontrolle immensen Aufwand bringen würde – wenn überhaupt umsetzbar: Die Bedenken der Stadtverwaltung gegenüber einem großflächigen „Böllerverbot“ in der Markgrafenstadt wurden schon in den vorab für den Gemeinderat erstellten Unterlagen deutlich. In der Sitzung führte der zuständige Fachbereichsleiter Patrik Bender sie nochmals aus.

Voraussetzungen prüfen Eine Mehrheit im Gemeinderat (Zwölf Ja-, sieben Neinstimmen, eine Enthaltung) indes wollte sich davon nicht beirren lassen und beauftragte die Verwaltung, „die rechtlichen Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten für die Einrichtung von Feuerwerks-Verbotszonen im Gemeindegebiet zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen“, so der Beschluss im Wortlaut. Ob dabei eine Regelung mit Hand und Fuß und Chancen auf Umsetzung herauskommt, ist offen, machte Bender deutlich.

„Erhebliche Belastungen“

„Die private Silvester-Böllerei verursacht jährlich erhebliche Belastungen für die Stadt“, hatte die SPD in ihrem Antrag erklärt und „Kosten für Müllbeseitigung und Stadtreinigung, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie Folgekosten durch Sach- und Personenschäden“ aufgezählt.

Die Verwaltung wiederum hatte darauf hingewiesen,dass es allgemein wie auch vor Ort in Schopfheim bereits klare Regeln und Grenzen fürs private Feuerwerken gibt. Angefangen damit, dass es überhaupt nur an zwei Tagen im Jahr erlaubt ist, über die Reglementierungen beim Verkauf bis zu dem Umstand, dass es auch jetzt schon geschützte Zonen gibt – rund um Kirchen, Krankenhäuser, Altenheime und besonders brandempfindliche Gebäude zum Beispiel – in Schopfheim konkret in der Altstadt.

Innerhalb dieser Grenzen jedoch lasse der Bundesgesetzgeber das private Feuerwerk „ganz bewusst zu“ und nehme eine „begrenzte Restgefahr in Kauf“, hält die Verwaltung fest.

Kein pauschales Verbot

Daraus folgt: „Pauschale, großräumige Verbotszonen, die vorsorglich weite Teile oder gar das gesamte Stadtgebiet erfassen, ... stünden im Spannungsverhältnis zur ausdrücklich zugelassenen privaten Silvesterfeuerwerksnutzung und wären rechtlich zweifelhaft“, hält die Verwaltung fest.

Kein generelles Verbot – das hieße im Umkehrschluss: zahlreiche einzelne Schutzzonen rund um Bereiche, für die eine besondere Gefährdung erkannt wurde – Bauernhöfe zum Beispiel, Innenhöfe oder „Gebäude mit bestimmten Dachkonstruktionen“.

Die relevanten Stellen überhaupt nur zu erfassen, wäre ein beträchtlicher Aufwand, machte Bender deutlich – mit zweifelhaftem Ergebnis: „Das könnte ein massiver Flickenteppich werden“ – der dann auch ja kontrolliert werden müsste, sofern man es ernst meint. „An Silvester hat die Polizei aber sicher anderes zu tun, als Verbotszonen zu kontrollieren“, so der Verwaltungsmann weiter, und die Stadt selbst habe ebenfalls kaum das Personal dafür. Vor diesem Hintergrund solle man „mit Sinn und Verstand überlegen, was Sinn macht und für die Bürger nachvollziehbar ist.“

Etliche Gemeinderäte indes wollten sich von der Idee eines Verbots nicht so leicht abbringen lassen. Während Samira Böhmisch (SPD) für eine schlüssige Kommunikation eine Verbotszonen-Karte vorschwebt, kam aus den Reihen der Grünen der Vorschlag, es eben doch mit einem pauschalen Verbot zu versuchen, wenn’s mit der differenzierten Herangehensweise zu kompliziert würde.

Soziale Kontrolle

Dass mögliche Probleme bei Durchsetzbarkeit und Kontrolle als Argument gegen eine Verbot dienen sollten, bezeichnete Dagmar Fuchs (Grüne) als „super gefährlich“. „Es gibt viele Gesetze, deren Einhaltung nicht permanent überwacht wird“, so Fuchs. „Trotzdem ist es wichtig, dass es sie gibt, und die meisten halten sich ja auch dran.“ Thomas Gsell (SPD) wiederum setzt auf die soziale Kontrolle: „Ich würde mich nicht scheuen, meinen Nachbarn drauf hinzuweisen.“

Einig waren sich Gsell und Thomas Kuri (CDU) im Blick auf übergeordnete Verantwortlichkeiten: Eigentlich müsste das Thema auf Bundesebene geregelt werden, so der Tenor. „Aber wir hier können zumindest ein kleines Zeichen setzen“, setzte Gsell nach.

In Richtung soziale Kontrolle ging auch der Einwurf von Kai Horschig (Freie Wähler) mit Blick auf den Müll, den manch ein Feuerwerksliebhaber im öffentlichen Raum hinterlässt: „Vielleicht schaffen wir es, das Bewusstsein zu schaffen: Wer’s liegen lässt, ist die Sau.“

„Da gib’s noch ganz andere Gelegenheiten, bei denen der Müll nicht weggeräumt wird“, hakte an dieser Stelle wiederum Jeannot Weißenberger (CDU) ein, der offenkundig nicht ganz nachvollziehen konnte, warum sich die Empörung genau an diesem Punkt festmacht. Und außerdem: „Böllerei und ein bisschen Pulverdampf gehören nun einmal zu Silvester.“

Lasershow zu teuer

Auf Ersatz für das private Feuerwerk dürften die Bürger bei einem Verbot im Übrigen kaum hoffen. Zwar hatte die SPD in ihren Antrag aufgenommen, dass Alternativen wie „zentral organisierte Feuerwerke oder andere Formate, wie Lichtershows“ geprüft werden sollen, die „weiterhin ein gemeinsames Erlebnis ermöglichen“. Allerdings: „Das wird sich die Stadt kaum leisten können“, erteilte technische Beigeordnete Thomas Schmitz dem in der Sitzung eine Absage.