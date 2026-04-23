Debatte im Gemeinderat: Schopfheim prüft erweitertes Böllerverbot

Das private Silvesterfeuerwerk gerät auch in Schopfheim unter Beschuss: Die SPD beantragt ein erweitertes Böllervebot, die Ratsmehrheit schließt sich an.
Ein flächendeckendes Feuerwerks-Verbot ist rechtlich nicht zulässig und politisch nicht gewünscht, eine Regulierung würde in einem Flickenteppich münden, dessen Erarbeitung und Kontrolle immensen Aufwand bringen würde – wenn überhaupt umsetzbar: Die Bedenken der Stadtverwaltung gegenüber einem großflächigen „Böllerverbot“ in der Markgrafenstadt wurden schon in den vorab für den Gemeinderat erstellten Unterlagen deutlich. In der Sitzung führte der zuständige Fachbereichsleiter Patrik Bender sie nochmals aus.