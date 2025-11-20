Debatte im Gemeinderat Binzen: Bauantrag kommt mit Verspätung

Ein Bauherr auf dem Frohnberg hat für bereits erfolgten Baumaßnahmen auf Druck der Baurechtsbehörde einen Bauantrag eingereicht. Den Binzener Räten gefiel das gar nicht.
Der Gemeinderat hat am Mittwoch ausführlich über einen Bauantrag eines Bauherrn im Gebiet Im Frohnberg/Im Berg diskutiert. Er hatte, ohne einen Bauantrag zu stellen und ohne dass eine Baugenehmigung vorlag, den Vorplatz seines Hauses komplett überdacht sowie an der Gebäuderückseite einen Wintergarten errichtet, der dort nicht zulässig ist.