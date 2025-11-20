Debatte im Gemeinderat Binzen: Bauantrag kommt mit Verspätung

Ein Bauherr auf dem Frohnberg hat für bereits erfolgten Baumaßnahmen auf Druck der Baurechtsbehörde einen Bauantrag eingereicht. Den Binzener Räten gefiel das gar nicht.

Der Gemeinderat hat am Mittwoch ausführlich über einen Bauantrag eines Bauherrn im Gebiet Im Frohnberg/Im Berg diskutiert. Er hatte, ohne einen Bauantrag zu stellen und ohne dass eine Baugenehmigung vorlag, den Vorplatz seines Hauses komplett überdacht sowie an der Gebäuderückseite einen Wintergarten errichtet, der dort nicht zulässig ist.

„Das Glasdach grenzt an den Straßenraum, der Hinterteil von den großen Fahrzeugen rückt in den Straßenraum rein“, sagte Stephan Kahl, der das Bauvorhaben erläuterte.

Der Bauherr hatte nun einen Bauantrag eingereicht und von der Baurechtsbehörde eine Rückbauverpflichtung erhalten.

Der Gemeinderat hat eine Befreiung von den Festsetzungen des Bbebauungs-Plans zur geplanten Bedachung an der Vorderfront des Gebäudes abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde eine Befreiung für den Wintergarten (drei Enthaltungen, zehn Nein-Stimmen). Das Dach und der Wintergarten liegen außerhalb des Baufensters.

Der Bauherr will lediglich einen Stellplatz vollständig überdachen (der Abstand zur Straßenbegrenzungslinie beträgt 50 Zentimeter), den restlichen Vorplatzbereich will er mit einem 1,60 Meter breiten und 7,8 Meter langen Dach vor Regen schützen. Daneben, vor dem zweiten Hauseingang, soll ein weiteres Vordach errichtet werden. Der Wintergarten soll unverändert bleiben. Die Eingangsüberdachung an der Giebelseite des Wohnhauses, hinter dem Carport, liegt innerhalb des Baufensters und ist zulässig.

Keinen Präzedenzfall schaffen

Jeder Gemeinderat äußerte sich zu dem Vorhaben. Oliver Baumert sagte etwa, die umgesetzten Baumaßnahmen seien ein Schlag ins Gesicht für jeden, der sich an Vorschriften halte.

Frank Krumm nannte den geplanten Ersatz der versiegelten Fläche vor dem Haus durch Rasengittersteine, die das Regenwasser aufnehmen sollen, eine „Farce“.

Rainer Stöcklin fragte, was passiere, wenn der Bauherr die Abstandsbaulast nicht vorweisen könne. „Dann muss er den Wintergarten abreißen“, entgegnete ihm Schneucker. Der Wintergarten hat einen Abstand von 1,11 Metern zur Grundstücksgrenze des Nachbarn, erklärte der Bürgermeister. Vorgeschrieben sind aber 2,50 Meter. Nun müsste der Nachbar bei einem Bauvorhaben einen Abstand zur Grenze von 2,50 plus 1,39 Metern einhalten.

Nadja Lützel warnte davor, einen Präzendenzfall zu schaffen. Regina Barwich sprach sich dafür aus, keine Befreiung für den Wintergarten auszustellen, Martin Weckerle meinte, es sei nicht angemessen, eine Baulast an den Nachbarn abzugeben.