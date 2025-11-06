Debatte im Finanzausschuss: Die Zeller Finanzlage bleibt angespannt

Düster ist die Prognose für den Haushalt 2026 bei der Stadt Zell. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.
Diese erläuterte Daniela Burger als Fachbereichsleiterin Finanzen im Finanzausschuss. Das sind zunächst die Ausgleichszahlungen, die als Einnahmen an die Stadt gehen –und gegenüber dem Jahr 2025 um 223 000 Euro sinken. Zugleich steigen die Zahlungen, die die Gemeinde ihrerseits für Kreis- und Finanzausgleichsumlage sowie Sachkostenbeiträge leistet – um über eine Million Euro. Im Ergebnis steht bei Zuweisungen und Umlagen ein Minus von rund 1,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.