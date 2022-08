1 Ernüchterung beim VfB Bösingen. Foto: Schleeh

Damit war nicht zu rechnen. Der VfB Bösingen fing sich bei den Young Boys Reutlingen eine deftige Packung ein.















Young Boys Reutlingen – VfB Bösingen 7:0 (4:0). Deftige Klatsche für den VfB im Topspiel am Ringelbach: Die Gäste wurden hierbei in der ersten Halbzeit von den Young Boys überrollt. Die Offensivmaschine des Vizemeisters kannte kein Erbarmen.

Beide VfB-Torjäger fallen aus

Dabei hatte der VfB, bei dem neben Torsten Müller mit Marius Müller (erkrankt) auch der zweiterfolgreichste Offensivmann fehlte sowie zudem Torhüter Maximilian Pfau mit Rückenproblemen passen musste, noch den besseren Start und schon nach 120 Sekunden die Möglichkeit zum 0:1 – nach einem Eckball von Razvan Dobricean verlängerte Jonas Schinacher am ersten Pfosten, doch Silas Lehmann köpfte aus kurzer Distanz über die Latte.

Unheil nimmt seinen Lauf

Dann nahm das Unheil seinen Lauf mit vier Gegentreffern in 30 Minuten. Nach einem Freistoß von Tim Jaeth köpfte Kevin Lesener zum 1:0 für Reutlingen früh ein in der 6. Minute. Die Hausherren blieben am Drücker und legten nach einer Viertelstunde nach. Nach einem Fehlpass landete ein Doppelpass über Aleksandar Krsic bei Daniel Kühnbach-Azevedo und dieser schob zum 2:0 ein. Der VfB geriet nun mächtig unter Zugzwang, konnte sich jedoch nicht befreien und hatte keinen Zugriff mehr auf das Geschehen. Keine acht Minuten später erhöhte Balint Szalanski auf 3:0, wobei er durch das Zentrum freigespielt wurde und überlegt abschloss (23.).

Entscheidung zur Pause

In der 37. Minute schnürte der Pole seinen Doppelpack und wurde hierbei von Luis Almeida bedient, der ihm am Strafraum den Ball mustergültig für einen platzierten Schuss auflegte. Beinahe wäre ihm sogar noch ein Hattrick gelungen, als er kurz vor dem Pausenpfiff den Ball an den Pfosten spitzelte und das fünfte Tor der Elf um Spielertrainer Yasin Yilmaz knapp verpasste. Da Bösingen den YB-Torhüter Lukas Hildebrand nicht sonderlich herausforderte, war die Begegnung bereits nach den ersten 45 Minuten entschieden und ein Aufbäumen in der zweiten Hälfte an diesem Tag nahezu undenkbar.

Schadensbegrenzung das Ziel

Nach dem Seitenwechsel war das VfB-Ziel klar: Defensiv kompakter stehen, sich kämpferisch nicht ergeben und mehr dagegenhalten, um weitere Treffer und eine Kanterniederlage zu vermeiden. Dies gelang nicht, im Gegenteil: Keine 180 Sekunden nach Wiederanpfiff markierte Aleksandar Krsic mit einem Heber nach zu langer Kopf-Abwehr von VfB-Keeper Patrick Knöpfle nach einem langen Ball über den Schlussmann ins Netz das 5:0. Nun brachen die Gäste vollends ein – Krsic schob nach einem Abwehrfehler die nächste Kugel ein und machte das halbe Dutzend voll (53.). In der Folge wechselte Reutlingen gleich viermal binnen zehn Minuten.

Kein Ehrentreffer

Die frischen Kräfte kosteten allerdings den spielerischen Schwung und so plätscherte die Zeit dahin, was den gebeutelten Bösingern sicherlich Recht war, um nicht noch schlimmer unter die Räder zu kommen. Nico Neumann vergab in der Schlussphase den Ehrentreffer (75.), dafür sorgte Faruk Inanc für den 7:0-Endstand (84.).

Nach zwei Niederlage hat Bösingen nun etwas Sand im Getriebe und einiges in Sachen Moral und Geradlinigkeit bis zum nächsten Spieltag in der Trainingsarbeit aufzuholen. Da das Ergebnis Bände spricht, mochte von den Bösingern Verantwortlichen keiner wirklich etwas zu dieser Leistung sagen und die Partie möglichst schnell abhaken.

STATISTIK

VfB Bösingen: Knöpfle – Lehmann, Kimmich, Schinacher, Wulle, Dobricean, Beiter (46. Marvon Schlosser), Benedikt Bantle, Botzenhart, Neumann, Jochem (46. Flaig).

Tore: 1:0 Lesener (6.), 2:0 Kühnbach-Azevedo (15.), 3:0 Szalanski (23.), 4:0 Szalanski (37.), 5:0 Krsic (48.), 6:0 Krsic (53.), 7:0 Inanc (66.).

Schiedsrichter: Julian Hummel (Hoffeld). Zuschauer: 100.