Debakel bei Landtagswahlen: FDP-Chef Dürr kündigt Rücktritt an

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren ein Desaster für die FDP. Nun gibt Parteichef Christian Dürr auf. Im Mai soll ein neuer Vorstand gewählt werden.
Nach den schweren Niederlagen der FDP bei den Landtagswahlen in diesem Jahr hat der Bundesvorsitzende Christian Dürr seinen Rücktritt angeboten. In einer Sitzung des FDP-Vorstands habe Dürr am Montag erklärt, seinen Posten zur Verfügung zu stellen, verlautete von Teilnehmern gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.