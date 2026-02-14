Fasnet in Schopfheim: Death’s Head’ Miner ziehen als närrische Bergleute umher

Bergmannskluft, Stirnlampe, Totenschädel: Unterm Namen „Death’s Head Miner“ zieht seit diesem Jahr eine neue Schopfheimer Clique durchs Umzugsgeschehen.
„Ich bin mit der Fasnacht groß geworden und mein Traum war es schon immer, eine eigene Gruppe zu gründen“, erzählt Meik Hinz im Gespräch mit unserer Zeitung. In einer Gruppe befreundeter Nachbarn konkretisierte sich der lang gehegte Traum dann im vergangenen Jahr: „Eines Abend kurz nach der letzten Fasnacht haben wir einfach beschlossen: Wir gründen eine Clique“, erzählt Hinz.