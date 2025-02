Dealer in der JVA Rottenburg?: Häftling versteckt Drogen im Wäschebeutel

1 Ein Beamter hält Haschisch in seiner Hand. In der JVA wurde bei einem Häftling diese Droge gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Bereits fertig portionierte Drogenpäckchen werden bei einem Häftling der JVA Rottenburg gefunden. Vor Gericht wird ihm vorsätzlicher Handel von Cannabisprodukten vorgeworfen. Der Angeklagte beteuert aber, dass ihm die Tat angehängt werde.









In einem Wäschebeutel in einer Gefängniszelle der JVA Rottenburg wurden 1,56 Gramm Haschisch entdeckt. Die Droge war bereits in sechs Plomben portioniert und in einem Kaffeefilter verpackt. Bereit für den Verkauf, wie der Staatsanwalt sagt. Die Durchsuchung fand am 5. April des vergangenen Jahres in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Rottenburg statt. Nun stand der Bewohner dieser Einzelzelle vor dem Amtsgericht.