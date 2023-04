42-Jähriger aus VS wachte mit Macheten über seine Drogen

Die Drogenfahnder fanden in der Wohnung des 42-Jährigen in Villingen-Schwenningen unter anderem Ecstasy-Tabletten.

Ein 42-Jähriger aus Villingen-Schwenningen muss sich vor dem Landgericht wegen bewaffnetem Drogenhandel verantworten. Neben Rauschgift fanden die Fahnder auch Drogen bei ihm.









Bereits im März 2022 ging der Mann der Kriminalpolizei in der Doppelstadt ins Netz. Und die Beamten dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie bei der Durchsuchung seiner Wohnung auf ein ganzes Arsenal an Drogen und Waffen gestoßen sind.

Wie das Landgericht Konstanz informiert, fand man bei dem 42-Jährigen unter anderem rund 2,5 Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Haschisch, 144 Gramm Kokain, ein Kilogramm Amphetamine sowie Ecstasy – 25 Gramm in Pulver sowie 142 Tabletten. Das Rauschgift, so heißt es in der Anklage, sollte „gewinnbringend im Bereich Villingen-Schwenningen“ verkauft werden. Ein kleiner Teil der Betäubungsmittel sei aber auch für den privaten Konsum bestimmt gewesen.

Macheten und Schlagring griffbereit

Das war aber nicht alles: Direkt neben den Drogen seien „griffbereit“ drei Macheten und ein Schlagring gelegen, „um sich gegebenenfalls verteidigen zu können“. Angeklagt ist deshalb bewaffnetes unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der unerlaubte Besitz ebendieser.

Weniger schwer dürften da die weiteren angeklagten Taten wiegen: In drei Fällen habe der mutmaßliche Drogendealer nämlich ein Motorrad geführt, obwohl er nicht über die erforderliche Erlaubnis verfügen würde.

Die Hauptverhandlung, die auf einen Tag bestimmt ist, findet am 13. Juni beim Landgericht in Konstanz statt. Dabei werden drei Zeugen sowie ein Sachverständiger gehört. Der Vorsitzende Richter Joachim Dospil wird wohl noch am gleichen Tag ein Urteil sprechen.