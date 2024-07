„Deadpool und Wolverine“-Kuchen: Stefano Zarrella steht mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds in der Küche

2 Stefano Zarrella ist Food-Influencer. (Archivfoto) Foto: Nina Jasmin Schmiedel

Stefano Zarrella aus Hechingen stand am Samstag gemeinsam mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds in der Küche. Auf einem Foto posiert der Food-Influencer mit den beiden Schauspielern und hält dabei einen Kuchen in den Farben von „Deadpool und Wolverine“ in der Hand.









Der gebürtige Hechinger veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto mit den beiden berühmten Schauspielern. Jackman und Reynolds stehen auf dem Bild links uns rechts neben Zarrella in einer Küche. Der Food-Influencer hält einen Kuchen in den Farben von Deadpool & Wolverine in der Hand.