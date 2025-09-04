„De Hämme“ wollte es wissen: Das bedeuten die roten Zahlen auf Baumstämmen im Wald

Helmut Dold – Entertainer aus Schuttertal – hat im Netz seine Follower um Hilfe gebeten, ein Zahlenrätsel aufzuklären. Unsere Redaktion schafft Abhilfe.
Ein unscheinbarer Stapel von Holzstämmen hat kürzlich die Neugier von Helmut Dold geweckt. Bei einem Waldspaziergang am Schauinsland, schildert der Entertainer aus Schuttertal in einem Video auf Facebook und Instagram, fielen ihm rote aufgesprühte Zahlen an der Schnittfläche eines Stammes auf. Markierungen, wie sie wohl jeder Wanderer schon einmal gesehen hat.