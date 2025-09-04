„De Hämme“ wollte es wissen: Das bedeuten die roten Zahlen auf Baumstämmen im Wald

Ein unscheinbarer Stapel von Holzstämmen hat kürzlich die Neugier von Helmut Dold geweckt. Bei einem Waldspaziergang am Schauinsland, schildert der Entertainer aus Schuttertal in einem Video auf Facebook und Instagram, fielen ihm rote aufgesprühte Zahlen an der Schnittfläche eines Stammes auf. Markierungen, wie sie wohl jeder Wanderer schon einmal gesehen hat.

„Ich hab sofort meine Frau, die normalerweise alles weiß, gefragt: Was bedeuten diese Zeichen?“, sagt Dold. Doch diese konnte keine Antwort geben, habe ihn nur ausgelacht. Und so gab der Musiker die Frage an seine Follower weiter – ganz gespannt darauf, was es mit diesem Geheimcode auf sich haben könnte.

Auch in unserer Redaktion hat das Thema Interesse geweckt. Also haben wir jemanden gefragt, der sich auskennt: Seelbachs Forstrevierleiter Hans-Jörg Fries.

Polter werden gekennzeichnet

Der Experte klärt auf: Die ersten zwei Ziffern, in Dolds Beispiel die 37, sind die Reviernummer. Die zweite Nummer – hier die 111 – ist eine fortlaufende Nummer für den Polter zur Kennung des jeweiligen Hiebs. Die dritte Nummer – die 113 – ist das Verkaufslos, das angibt, wofür das Holz verwendet wird. Somit ist das Zahlenrätsel gelöst und die Neugier vieler Wanderer – inklusive Helmut Dold – dürfte gestillt sein.

Für den „Hämme“ war es übrigens weder Problem, dass er mal etwas nicht wusste, noch dass seine Frau Diana ihn ausgelacht hat. „Es ist ja mein Job, Menschen zum Lachen zu bringen“, nahm er das ganz locker. Vor allem aber kennt er nun die Lösung und kann seine Frau beim nächsten Waldspaziergang mit einem triumphierenden Lachen aufklären.

Bekanntlich gilt – der schlagfertige Entertainer weiß das wohl besser als die meisten: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.